Aiello, Carl Brave e Fulminacci al Concertone Primo Maggio

(ANSA) - ROMA, 17 APR - Anche Aiello, il cantautore che dopo aver pubblicato la ballad contemporanea "Aspettiamo Mattina", che anticipa il suo terzo album di prossima uscita, si appresta a vivere una stagione ricca di novità, Carl Brave, che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo "Remember", un'anticipazione del prossimo disco che porterà in tour questa estate, e Fulminacci, un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza, in grado di scrivere canzoni cariche di una rara intelligenza emotiva dal sapore cinematografico come il suo ultimo singolo "Tutto inutile", si aggiungono al cast del Concerto del Primo Maggio Roma, l'evento promosso da CGIL, CISL e UIL, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su RAI 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia.

I tre artisti vanno ad aggiungersi ai già annunciati Aurora, Ariete, Coma_Cose, Mr. Rain, Matteo Paolillo, Tananai e BNKR44.

