Ivo Pogorelich a Roma, il pianoforte romantico

(ANSA) - ROMA, 16 APR - Ivo Pogorelich, pianista acclamato in tutto il mondo, è il protagonista a Roma della serata che l' Istituzione Universitaria dei Concerti propone il 18 aprile alle 20:30 nell' Aula Magna dell' ateneo. Leggendario interprete paragonato a Horowitz per la emozione che riesce a trasmettere con il suo tocco, il musicista ha scelto un programma romantico che impagina brani di Fryderyk Chopin, Robert Schumann, Jean Sibelius e Franz Schubert. Nato nel 1958 a Belgrado, Pogorelicj ha cominciato a studiare musica a sette anni. Nel 1970 viene ammesso, quale allievo emergente, al Conservatorio "Cajkovskij" di Mosca. La svolta nella sua evoluzione artistica avviene nel 1976 grazie all'incontro con la pianista e pedagoga georgiana Alisa Kezeradze. Nel 1978 vince il Concorso "Casagrande" a Terni, nel 1980 il Concorso Internazionale di Montreal e nello stesso anno partecipa allo "Chopin" di Varsavia, dove, per motivi mai completamente chiariti, viene eliminato dalla graduatoria finale del concorso. In segno di protesta, Marta Argerich abbandonò la giuria considerando Pogorelich ''un genio''. Sull'onda dell'enorme clamore causato da questa vicenda e grazie alle sue interpretazioni anticonvenzionali, alla tecnica straordinaria e innovativa, Pogorelich ha intrapreso una lunga carriera internazionale. Ha debuttato alla Carnegie Hall nel 1981 e ha suonato con la orchestra internazionali più prestigiose. Il suo ultimo cd, del 2022, è interamente dedicato a Chopin. (ANSA).