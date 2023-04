Dal Teatro Verdi di Pordenone parte tournee di Janine Jansen

(ANSA) - PORDENONE, 16 APR - Con un programma interamente dedicato alla musica di Wolfgang Amadeus Mozart, si incontrano martedì sera 18 aprile in esclusiva assoluta sul palcoscenico del Teatro Verdi di Pordenone la violinista Janine Jansen e Camerata Salzburg, da 70 anni anima della musica da camera dedicata al genio austriaco.

Definita dal New York Times "tra i solisti più famosi al mondo, ascoltatrice appassionata, profonda, perfetta come partner per la musica da camera" la violinista olandese associa al talento una grande capacità di ascolto. A Pordenone aprirà la tournée che toccherà solo altre due città italiane e poi Austria, Francia, Olanda e Lituania, e suonerà uno Stradivari del 1715 "Shumsky-Rode", prestato da un benefattore.

Il programma prevede sinfonie con due pezzi solistici (l'ultimo dei 5 Concerti per violino con il Rondeau finale e il "Concertone" in do maggiore, influenzato dal concerto grosso del Barocco italiano. Oltre che "Perspectives Artist" alla Carnegie Hall di New York la musicista è Artist-in-residence' con l'Orchestre de Paris. L'organico della Camerata Salzburg che suonerà a Pordenone è formato da 29 musicisti tra primi e secondi violini, viole, violoncelli, oboi, contrabbassi e trombe. (ANSA).