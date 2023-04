Fasma, ho guardato nel buio della mia anima

(ANSA) - ROMA, 14 APR - "Sono andato a far luce su quel buio che abbiamo tutti dentro e dietro al quale abbiamo paura di guardare e ho trasformato i pensieri brutti e la rabbia in positività. Perché la musica può fare bene, a chi la fa e a chi la ascolta". Fasma, giovane rapper romano che si è fatto conoscere al grande pubblico tre anni fa partecipando al festival di Sanremo fra le Nuove Proposte e poi l'anno successivo tra i Big, è sceneggiatore e regista del suo nuovo progetto discografico "Ho conosciuto la mia ombra!", un mondo di sfumature introspettive su toni dark. anticipato dai singoli "Setiamo" e da "F.B.F.M.". "Un vero e proprio concept album realizzato con GG per raccontare la parte oscura di ciascuno di noi", spiega andando in controtendenza a un mercato che è mordi e fuggi. "Il dio della musica mi fulmini ora se ragionassi in base alle dinamiche del mercato. Altrimenti saremmo tutti uguali. Non ragiono in termini di giusto o sbagliato, ma artistici e di esigenze. La musica è fatta per rompere gli schemi e noi sentivamo l'esigenza di fare qualcosa di diverso dopo due anni di silenzio".

Due anni che hanno segnato inevitabilmente una crescita "mentale ed emotiva, ma anche musicale. Pur rimanendo nel solco di ciò che ho fatto finora". Rap, ma non solo. "Ho rispolverato il rock elettronico, per soffermarmi su colori più precisi. Il disco precedente spaziava molto tra trap, rap, interlude, rock.

Con questo concept album abbiamo ristretto il campo. Lì c'erano tanti colori, qui trovi le sfumature". Ma di essere catalogato non ci sta. "Preferisco essere trovato alla lettera F di Fasma o alla musica del 2023 più che in qualche genere preciso. Siamo qualcosa di nuovo, espressione dei tempi". (ANSA).