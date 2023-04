Teatro-canzone con Franz Campi e 'Il sentimento prevalente'

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Debutta in prima nazionale sabato 15 aprile al Teatro comunale Laura Betti di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, lo spettacolo di teatro-canzone tratto dall'ultimo lavoro discografico di Franz Campi "Il sentimento prevalente". Il musicista bolognese vanta una trentennale carriera come compositore, conduttore, ideatore di format dedicati alla musica di qualità, con i quali accompagna il pubblico alla riscoperta di grandi autori, da Alberto Rabagliati a Fred Buscaglione, a Giorgio Gaber. Lo spettacolo si articola come un ironico dialogo del musicista con il suo alter ego, reso suggestivo da immagini che fanno da sottofondo all'esibizione dalle canzoni.

"Allora Franz, come è andata?", chiede una voce nel buio. E mentre il sipario si alza, cominciano i ricordi, le parole e la musica. "Perché il presente - commenta Campi - è faticoso, specie quando di passato ne abbiamo accumulato a sufficienza da dover fare qualche conto. E così cominciamo a ragionare, guardando alla strada ormai percorsa, ripensando alle avventure, alle delusioni, a ciò che è stato e a ciò che avrebbe potuto essere. Comincia così uno spettacolo sul filo di musiche che sembrano tessere il senso di una vita. Con un musicista sul palco, che a quella domanda iniziale prova a dare una prima risposta. Lamentandosi spesso dei mali del mondo, talvolta della cattiveria della gente e un po' anche del tempo che passa.

Sempre continuamente smentito, preso in giro e messo in discussione dalla voce fuori campo. Una sorta di bilancio di una vita, tra allegria, tenerezza, malinconia e ironia". E questo dialogo, nella migliore tradizione del teatro canzone, si riempie anche di brani che sono le vere risposte ai dubbi del musicista. (ANSA).