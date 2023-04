Mr. Rain e Matteo Paolillo al concertone del Primo Maggio a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 APR - Cresce l'attesa per il Concerto del Primo Maggio Roma, l'evento promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany che verrà trasmesso in diretta su Rai3, Rai Radio2 e Rai Play. Dopo Aurora, Ariete e Coma_Cose, continua a prendere forma la lineup. Si aggiungono Mr. Rain, con all'attivo 14 dischi di Platino, 5 Oro e 800 milioni di stream, e Matteo Paolillo, attore e cantautore: è lui a cantare la sigla "'O Mar For" (disco di Platino) e diversi brani della colonna sonora della serie evento "Mare Fuori", tra cui "Origami all'alba" (Platino). (ANSA).