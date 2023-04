Cristina D'Avena sbarca nei videogiochi con 'Genshin Impact'

(ANSA) - BOLOGNA, 13 APR - Cristina D'Avena sbarca nel mondo dei videogiochi con il brano 'Ti cercherò' di cui è anche autrice, in uscita il 14 aprile, che celebra il videogioco 'Genshin Impact'.

Questo gioco di ruolo, appartenente al genere Adventure Rpg a mondo aperto e pubblicato a fine 2020 dalla HoYoverse, ha vinto molti premi e riconoscimenti e conquistato milioni di giocatori, diventando popolarissimo ovunque, dall'America al Giappone, e anche in Italia.

La collaborazione con Cristina D'Avena, icona della musica pop italiana e regina delle sigle tv, è la riprova che ormai i videogiochi come 'Genshin Impact' possono essere considerati come i cartoni delle nuove generazioni e i temi della trama sono in grado di avvincere anche un pubblico più vasto e maturo. Il brano contribuirà ad evocare in ogni momento le emozioni e le avventure di 'Genshin Impact' nell'immaginario degli ascoltatori, assicurando la continuità nel mondo dei videogiochi della tradizionale passione del pubblico italiano per le avventure animate accompagnate dalla inconfondibile voce di Cristina D'Avena.

"Sono felicissima di essere parte integrante di questa attività tanto attesa - commenta l'artista bolognese -. Quando me l'hanno proposta ho detto subito di sì. Guardando le immagini di 'Genshin Impact' ho notato le molte somiglianze con i tanti bellissimi cartoni di cui ho interpretato le sigle nel corso della mia carriera. Con il compositore Cristiano Macrì abbiamo deciso di creare un brano epico ed emozionante che potesse rispecchiare al meglio le tematiche del gioco, appassionanti e mai scontate". Il videoclip ufficiale di 'Ti Cercherò (Genshin Impact)' sarà disponibile sul canale YouTube di Cristina D'Avena e il brano sarà ascoltabile attraverso tutte le piattaforme digitali. (ANSA).