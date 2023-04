Paul Simon, a maggio il nuovo album 'Seven Psalms'

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Paul Simon annuncia l'uscita della sua nuova opera musicale, 'Seven Psalms'. Destinata a essere ascoltata come un'unica traccia, la composizione di 33 minuti e sette movimenti trascende il concetto di "album" e sarà pubblicata integralmente su vinile, cd e su tutte le piattaforme digitali il 19 maggio.

Registrato interamente con strumenti acustici ed eseguito prevalentemente da Paul, 'Seven Psalms' è un lavoro intricato e stratificato, che stabilisce un paesaggio sonoro coinvolgente e meditativo, quasi innico, con i testi dell'artista che rappresentano il centro gravitazionale per le costellazioni sonore tessute dalle corde della chitarra e da altri strumenti acustici, compresi gli elementi corali del gruppo vocale britannico VOCES8 e un'apparizione vocale di Edie Brickell.

Fedele all'origine dei salmi come inni destinati a essere cantati piuttosto che pronunciati, 'Seven Psalms' risale alla genesi stessa della musica popolare: I Salmi di Re Davide. Il tono del disco è completato dall'artwork, che presenta un estratto ravvicinato di 'Two Owls' del celebre paesaggista Thomas Moran.

Prodotto da Paul Simon e Kyle Crusham, 'Seven Psalms' è un'unica suite musicale composta da sette movimenti collegati tra loro: 1. The Lord; 2. Love Is Like A Braid; 3. My Professional Opinion; 4. Your Forgiveness; 5. Trail of Volcanoes; 6. The Sacred Harp; 7. Wait.

'Seven Psalms' sarà pubblicato integralmente il 19 maggio su lp in vinile, cd e sulle piattaforme digitali da Owl Records e Legacy Recordings, una divisione di Sony Music Entertainment.

