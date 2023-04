Pappano per l'incoronazione di Carlo, ''un programma enorme''

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Sir Antonio Pappano, direttore d'orchestra della gloriosa Royal Opera House di Londra, dirigerà il prossimo il 6 maggio l'Orchestra dell'Incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla nell'Abbazia di Westminster. L'orchestra sarà composta da un gruppo di musicisti riuniti per l'occasione dalle orchestre dei Patronati dell'ex principe di Galles, tra cui la Royal Philharmonic Orchestra.

''E' un programma enorme - dice oggi sir Tony - dirigo per più di un' ora. Sarò impegnato in cinque pezzi nuovi tradizionali di autori inglesi. Re Carlo ha scelto il programma nella sua interezza. Pezzi con coro, organo, orchestra, fanfare, sarà una sfida impegnativa. Essere stato scelto è una cosa molto bella''.

Non è la sua prima volta: ''Per Carlo avevo già diretto in occasione dei suoi 70 anni. Essere stato scelto è una cosa molto bella''. Per l'incoronazione sono previste esecuzioni solistiche da parte di alcuni grandi nomi del nostro tempo, come il basso baritono Bryn Terfel e il soprano sudafricano Pretty Yende.

Secondo il comunicato ufficiale della Corona, ''una serie di stili musicali e di interpreti fonderà tradizione, eredità culturale e aspetto cerimoniale con le nuove voci musicali di oggi, per riflettere il supporto alla musica e alle arti che re Carlo ha garantito durante tutta la sua vita''. Nonostante l'evento sia stato concepito per essere in linea con i tempi moderni, la tradizione musicale di secoli di cerimonie di incoronazione viene mantenuta e ci sarà spazio per classici di Byrd, Händel, Elgar e Vaughan Williams. Immancabile poi l'esecuzione di Zadok the Priest e delle consuete fanfare per trombe.