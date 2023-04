Non farti fregare dal secondary ticketing, campagna Ticketmaster

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Il messaggio è chiaro: "Non farti fregare dal secondary ticketing", fenomeno diffuso e molto rischioso per il pubblico degli eventi live su cui Ticketmaster Italia lancia una campagna dedicata tramite i suoi canali social, sito e blog.

Rivolgersi ai circuiti autorizzati - è il senso della campagna - è sempre la scelta migliore principalmente per tre motivi: acquistando da rivenditori non ufficiali non si può essere certi che il biglietto sia valido - potrebbe essere un tagliando falso o un duplicato - e quindi può succedere che venga rifiutato all'ingresso all'evento. Di solito poi il prezzo di rivendita è molto più alto di quello iniziale - il doppio o persino il triplo - e si può anche incorrere in vere e proprie truffe, con biglietti acquistati a caro prezzo che poi non arrivano mai. In caso di imprevisti, infine, l'acquirente non ha diritto a nessun tipo di assistenza e non potrà far valere le proprie ragioni di consumatore, come può succedere con il rimborso per la posticipazione o la cancellazione di un evento.

"Ci teniamo molto a tutelare la nostra fanbase da queste pratiche assolutamente scorrette e dannose che spesso possono rovinare l'esperienza tanto attesa di un evento live", sottolinea in una nota Daniele Bei di Ticketmaster Italia. "Per questo abbiamo predisposto un'azione di comunicazione che speriamo sia efficace nel chiarire i rischi nascosti del secondary ticketing. Il mercato secondario è illegale, l'unico modo sicuro e legale di acquistare e rivendere i biglietti è attraverso i canali autorizzati". Inoltre a differenza di quelli ufficiali, i canali di secondary ticketing, oppure i privati, non sono tenuti a seguire la regolamentazione relativa al GDPR (General Data Protection Regulation) e quindi i dati personali di chi acquista non sono protetti e possono essere soggetti a un uso improprio.

Le raccomandazioni valgono soprattutto nel caso in cui i biglietti per un evento vadano esauriti. L'invito di Ticketmaster è di attendere perché possono ancora tornare disponibili nei percorsi ufficiali, o essere rimessi in vendita in un secondo momento. È anche possibile che un evento venga spostato in un luogo più grande o venga aggiunta una data extra.

