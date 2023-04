Fred De Palma, due date in Spagna a Madrid e Barcellona

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Fred De Palma arriva in Spagna con il suo tour nei club, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Due le date: il 29 novembre al Copernico di Madrid e il 30 novembre al Razzmatazz 2 di Barcellona.

L'artista - che ha pubblicato da poco un nuovo brano, 'Adrenalina' - infatti, oltre a contare 28 dischi di Platino e 5 Oro in Italia, vanta anche 5 dischi di Platino nella penisola iberica e collaborazioni con Anitta, Justin Quiles, Sofia Reyes e Ana Mena.

Queste le date del tour: venerdì 10 novembre Padova @ Hall; giovedì 16 novembre Modugno (BA) @ Demodè; sabato 18 novembre Senigallia (AN) @ Mamamia; domenica 19 novembre Roma @ Orion Live Club; mercoledì 22 novembre Milano @ Fabrique; mercoledì 29 novembre Madrid @ Copernico; giovedì 30 novembre Barcellona @ Razzmatazz 2. (ANSA).