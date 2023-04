Dalla Sardegna un 'dizionario' sull'ex Litfiba Maroccolo

(ANSA) - CAGLIARI, 12 APR - Gianni Maroccolo è stato il bassista dei Litfiba. E ha lavorato, suonato e producendo i dischi, con moltissimi big della musica rock e d'autore italiana. Da Claudio Rocchi ai Cccp e Csi, passando per i Diaframma e Edda, ex cantante dei Ritmo Tribale. In un album, Acau, ha coinvolto tutti: Carmen Consoli, Franco Battiato, Francesco Renga, Jovanotti.

Un motore e un regista del suono nazionale che qualcuno doveva raccontare. Lo ha fatto un cagliaritano, Giuseppe Pionca, appassionato di musica, in una sorta di vocabolario dedicato all'immenso lavoro di Maroccolo. Un dizionario che non poteva che intitolarsi Maroccolario.

È un catalogo completo della vita artistica dal 1980, anni di nascita dei Litfiba, al 2022. In quattrocentottanta pagine ci sono le schede di oltre 1.600 produzioni organizzate in un archivio enciclopedico raro o forse unico nella letteratura musicale italiana.

Un'opera nata in Sardegna anche perché Maroccolo, toscano, nell'isola ha trascorso infanzia e adolescenza. Un'opera che nasce da sei anni di lavoro, ha spiegato l'editore Andrea Salvi, nel corso della prima presentazione del volume questo pomeriggio a Cagliari alla presenza di Maroccolo e Pionca. "È una risposta - ha detto Salvi - alla smaterializzazione della produzione musicale".

Pionca ha parlato del suo lavoro: "C'era la necessità di fare il punto sulla carriera di Maroccolo, ma in qualche modo anche sugli ascolti miei e di chi ha seguito in questi anni il percorso di Gianni. Una sfida ardua".

Maroccolo si dice soddisfatto del lavoro: "Spaventato? Sì e no. È un libro che mi ha commosso, è un lavoro bellissimo. Spero che riesca a gratificare la fatica di chi ci ha creduto. Magari se fosse stato - ha scherzato - un Brian Eno 'ario' il successo di vendite sarebbe stato garantito. L'autore ha riscoperto cose di cui mi ero dimenticato: con la memoria in effetti non l'ho potuto aiutare molto. Non ho nemmeno tutti i miei dischi a casa". (ANSA).