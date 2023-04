Anche Amelia Milo in Phantom of the Opera, scoperta da Bocelli

(ANSA) - TRIESTE, 12 APR - Sarà il soprano italo americano Amelia Milo la protagonista femminile della nuova versione di The Phantom of the Opera di Andrew Lloyd Webber prodotta da Broadway Italia e in scena al Politeama Rossetti di Trieste dal 4 al 16 luglio 2023.

A riconoscere per primo il talento della giovane - informa una nota - è stato Andrea Bocelli, che l'ha voluta al suo fianco in vari concerti.

Milo interpreterà Christine Daeè accanto alla star internazionale Ramin Karimloo nel ruolo del Fantasma, misterioso uomo mascherato che vive nei labirinti sotterranei di un teatro d'Opera di Parigi.

"Ho sempre sognato di interpretare Christine in The Phantom of the Opera da quando ero una bambina - dice Milo - le magnifiche musiche di Andrew Lloyd Webber abbinate a questa storia appassionata hanno da sempre toccato la mia anima e catturato il mio cuore. Per questo canto spesso Think of Me durante i concerti con il grande maestro Andrea Bocelli. Sono entusiasta di prepararmi per la parte di Christine per questa nuova produzione e di portare questo spettacolo epico sulla scena italiana per la prima volta con un team così talentuoso.

Ringrazio Andrea per avermi supportato da sempre e per sostenermi anche in questo debutto. È un sogno che diventa realtà".

La giovane interprete, selezionata dal regista Federico Bellone e dal supervisore musicale Giovanni Maria Lori, sarà per la prima volta - spiega la nota - in scena in un musical. La scelta di un volto inedito rappresenta un ulteriore elemento di novità di questa versione dello spettacolo che, pur restando fedele alla trama originale, lo rinnova con elementi scenografici ed effetti speciali sorprendenti, tra cui un lampadario in fiamme con sopra il Fantasma. Dal suo debutto a Londra nel 1986, The Phantom of the Opera è stato visto da oltre 145 milioni di persone, in 183 città e 17 lingue. (ANSA).