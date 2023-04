Al via Umbria Green Festival 2023, fino al 30 settembre

(ANSA) - PERUGIA, 12 APR - E' iniziato Umbria Green Festival e proseguirà fino alla fine dell'estate, quando il centro dei dibattiti e degli spettacoli si concentrerà in una vera e propria festa che inizierà il 24 agosto e terminerà il 30 settembre. L'obiettivo della manifestazione è quello di unire tutte le arti e la scienza nel segno della natura.

Il primo evento - spiegano i promotori - è in programma il 14 aprile al Teatro Morlacchi di Perugia dove lo storico dell'arte Marco Goldin racconterà gli ultimi giorni di Vincent Van Gogh.

Il festival, giunto alla sua ottava edizione, toccherà poi Assisi, Terni, Spoleto, Narni, Nocera Umbra, Rasiglia (Foligno), Deruta, Acquasparta Montone e la Valnerina.

"Il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da quest'anno ha inserito la manifestazione nella Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile", afferma il direttore artistico Daniele Zepparelli. "E' stata data grande importanza - spiega - alla nostra volontà di costruire un evento che azzera e compensa in breve tempo le emissioni prodotte dagli spettacoli e dagli spettatori, senza dimenticare il fatto, non secondario, che ogni spettacolo è costruito in riferimento ai 17 Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030" .

Umbria Green Festival nel 2023 prevede format unici, spettacoli in esclusiva e collaborazioni con la Fabbrica del mondo di Marco Paolini e Telmo Pievani, e la Fondazione Pistoletto.

Protagonisti, fra gli altri, i Marlene Kuntz, Umberto Galimberti, i Deproducers, Michelangelo Pistoletto, oltre 100 scrittori e scienziati, il cinema ambientale con due grandi produzioni che arriveranno in Umbria con tutto il cast, il villaggio della sostenibilità, le scuole, gli Stati generali della transizione ecologica.

L'evento è organizzato da Techne Srl e dall'associazione culturale De Rerum Natura, in collaborazione con il ministero e la Regione Umbria.

"Umbria Green Festival - spiega Zepparelli - rappresenta un vero e proprio progetto artistico. Vogliamo raccontare un futuro all'insegna della sostenibilità con coraggio e immaginazione, guardando con fiducia alla conversione ecologica delle imprese e allo sviluppo delle nuove tecnologie". (ANSA).