ABBA The Museum, per il decennale la mostra ABBA Voyage

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Per i dieci anni dalla sua apertura, ABBA The Museum ospiterà dal 7 maggio la mostra ABBA Voyage, che ripercorre la realizzazione dell'ultimo album della band svedese e dell'innovativa esperienza del concerto virtuale che vede esibirsi sul palco gli avatar dei quattro membri del gruppo. Si possono anche ascoltare interviste, vedere filmati esclusivi e i costumi di scena di B. Akerlund, realizzati in collaborazione con designer di spicco come Dolce Gabbana e Michael Schmidt.

ABBA Voyage unisce una tecnologia all'avanguardia, un'illuminazione spettacolare e alcune delle canzoni più amate della band. Il concerto è in scena a Londra, all'interno di un locale - la ABBA Arena -, nel quale 3.000 persone possono ascoltare le versioni digitali dei quattro componenti Agnetha, Bjorn, Benny e Anni-Frid. (ANSA).