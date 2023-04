Umberto Tozzi torna live in Italia con "Gloria Forever"

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Dopo il successo riscosso con gli appuntamenti live all'estero, registrando il sold out nelle 5 date in Australia e in quelle in Belgio, e aver attraversato la Penisola esibendosi nei teatri, Umberto Tozzi annuncia il nuovo tour estivo in Italia di "Gloria Forever", prima di imbarcarsi nella seconda parte del tour internazionale, con i live, già sold out, previsti negli Stati Uniti e in Canada ad aprile.

Quest'estate Umberto Tozzi si esibirà di nuovo dal vivo in Italia, per poter urlare all'unisono ancora una volta "Gloria" e tutti i suoi più grandi successi e le intramontabili hit, ma anche quei brani meno noti al grande pubblico.

Queste le date: 6 maggio Valposchiavo (Svizzera), 16 giugno Palazzolo dello Stella (UD), 20 giugno Ferrara, 20 luglio Sanfront (CN), 27 luglio Rosolina Mare (RO), 5 agosto Breno (BS), 11 agosto Marina di Pietrasanta (LU), 18 agosto Noto (SR), 25 agosto Forlì, 23 settembre Taormina, 24 settembre Palermo.

