Poesie di Eduardo in musica, a Napoli concerto Patrizia Cirulli

(ANSA) - NAPOLI, 11 APR - Il 21 aprile la cantautrice Patrizia Cirulli sarà in concerto (21.30) nell'Auditorium Novecento di Napoli per presentare live i brani del suo ultimo album "Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica" (Squilibri Editore). Sarà accompagnata sul palco da Renato Caruso alle chitarre, Mattia Boschi al violoncello elettrico e Giuseppe Mazzotta alle percussioni. Lo stesso Caruso aprirà la data proponendo due brani tratti dal suo ultimo disco "Grazie Turing". In questa data saranno presenti due ospiti speciali, Fausta Vetere (NCCP) e Dario Sansone (frontman dei FOJA), che hanno duettato con Patrizia nel disco.

"Una grande emozione e una grande gioia presentare le poesie di Eduardo in musica a Napoli - dice Patrizia Cirulli - Sarà il mio primo concerto in città, un momento condiviso con i musicisti, gli ospiti e il pubblico. Racconterò con devozione e gratitudine il grande Eduardo". L'album "Fantasia. Le poesie di Eduardo in musica" è una trasposizione in musica di dieci poesie di Eduardo De Filippo. Realizzato con la direzione musicale di Marcello Peghin e la consulenza artistica di Mimmo Paganelli, spazia tra generi diversi: dal folk alla canzone d'autore. Il disco contiene una nota introduttiva a firma di Pasquale Scialò e alcune immagini dei dipinti di Beppe Stasi. "Incontrando la poesia di Eduardo è successo qualcosa di magico e straordinario che mi ha portato subito a musicare altre sue nove poesie. Mi sono fortemente appassionata al suo mondo poetico - spiega la cantautrice - Luca De Filippo mi diede una prima autorizzazione alla pubblicazione e, successivamente, arrivarono anche le autorizzazioni degli altri eredi che ringrazio profondamente per avermi permesso di realizzare il progetto. Musicare le poesie di Eduardo è stato come entrare in un mondo che non ho mai incontrato nella mia realtà, ma mi ha permesso di percepirlo come se lo avessi vissuto da vicino". Questa la tracklist dell'album: "Si t' 'o ssapesse dicere", "L'ammore ched'è?" con Dario Sansone dei FOJA, "Relogio cumpiacente (Fantasia)", "Io vulesse truvà pace" con Fausta Vetere dei NCCP, "Penziere mieje", "Quanno parlo cu te", "'E mmargarite", "È notte", "A…B…C…D…" e "E allora bevo…" (ANSA).