Nina Zilli torna con il brano Innamorata (F____U!)

(ANSA) - ROMA, 11 APR - Già dalla prima nota di "Innamorata (F____U!)" (Capitol Records Italy/Universal Music), il nuovo singolo di Nina Zilli, prodotto da Danti e con la speciale partecipazione di Saturnino al basso, si viene catapultati nel colorato mondo dell'artista. Con la sua ironia e il suo timbro unico, ci racconta di quanto nella vita si possa rimanere scottati, ci si innamori senza sapere il perché… ma alla fine, si sa, l'amore è così, non si spiega.

Il brano esce il 14 aprile e sarà accompagnato da un videoclip, prodotto da One Fingerz e diretto da Mauro Russo.

"Il brano ha tutti quei riferimenti super Motown che piacciono a me, che caratterizzano la mia musica da quando ho iniziato - racconta Nina Zilli -. C'è tutta la parte vintage che mi rappresenta, negli arrangiamenti, nel modo di scrivere.

Questo è un pezzo molto divertente che mi ricorda le atmosfere anni '60, traslate però nella modernità. Inoltre, si sente anche l'influenza dell'urban, delle produzioni di Danti".

In questo ultimo anno abbiamo visto l'artista cimentarsi nel suo primo romanzo "L'ultimo di sette", pubblicare nuova musica con il singolo "MUNSTA" e collaborare con artisti come Danti in "Vasco a San Siro" e Inoki e DJ Shocca in "Sorelle", per poi concludere l'anno cimentandosi nella recitazione nel film "La California", che ha riscosso molto successo ottenendo importanti riconoscimenti in tutto il mondo. (ANSA).