Jovanotti torna con docutrip in Sud America "Aracataca"

(ANSA) - ROMA, 11 APR - "ARACATACA #nonvogliocambiarepianeta2 prossimamente dal 24 aprile 22 puntate! Il nuovo docutrip tra vette andine, Amazzonia, foreste, città, pueblos e costa atantica! Vi porto a fare un gran giro!". Jovanotti annuncia sui social un nuovo documentario in Sud America, al via il 24 aprile. che racconterà Ecuador e Colombia attraversando l'Amazzonia.

L'artista torna in sella alla sua bici a tre anni di distanza dalla prima serie del documentario. (ANSA).