Capossela, presento con urgenza "Tredici canzoni urgenti"

(ANSA) - MILANO, 11 APR - "Per presentare un disco urgente abbiamo scelto la forma più urgente di tutte: eseguirlo in pubblico con tutti i musicisti coinvolti la sera prima dell'uscita, in una sala da musica senza orpelli: l'auditorium Sala Verdi del Conservatorio di Milano": così Vinicio Capossela parla della serata già sold out in cui presenterà il suo nuovo album "Tredici canzoni urgenti", che uscirà il giorno successivo, il 21 aprile prossimo.

"Sono canzoni scritte, prodotte e registrate - spiega Capossela in alcune note - nel corso dell'ultimo anno, in questo tempo di dubbio e di distanza, di fine del mondo servita al ritmo di un allarme al giorno, a partire dal 24 febbraio scorso, da quando si è presa consapevolezza che il tempo per rimandare le questioni urgenti non è illimitato e reclama la nostra piena appartenenza al presente". Ad anticipare l'album, il brano 'La crociata dei bambini', scritto contro tutte le guerre. "È un disco musicalmente polimorfo, che alterna - aggiunge l'autore - diverse forme, dalla folìa cinquecentesca al reggae and dub anni '90. Ci sono ballate, waltz, jive e anche un cha cha cha. E ci sono molti musicisti e molti strumenti musicali".

Per presentarlo, al Conservatorio di Milano, "ci saranno archi, ance, ottoni, strumenti elettronici, musiciste e musicisti e voci ospiti: Mara Redeghieri, Margherita Vicario, Irene Sciacovelli, Sir Oliver Skardy, Cesare Malfatti, Don Antonio (Gramentieri), FiloQ, Andrea Lamacchia, Alessandro "Asso" Stefana, Piero Perelli, Taketo Gohara, Mauro Ottolini, Michele Vignali, Daniela Savoldi, Enrico Gabrielli e il maestro Raffaele Tiseo che molti brani ha formato e arrangiato". Sarà "una pubblica esecuzione in serata unica e insieme una piccola festa di battesimo per sbattezzarsi in anticipo", mentre "i concerti veri e propri seguiranno nell'autunno". (ANSA).