A Milano due settimane di Festival per Rachmaninov

(ANSA) - MILANO, 11 APR - Rach festival: inizia giovedì 13 aprile il festival in quattro parti che l'orchestra Sinfonica di Milano ha deciso di dedicare a Sergej Rachmaninov a 150 anni dalla nascita.

Protagoniste di questa kermesse in quattro appuntamenti che si svolgono nell'arco di due settimane insieme all'orchestra e al suo direttore emerito Claus Peter Flor è il pianista Alexander Romanovsky.

L'inizio sarà con il Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra accostato alla Petite Suite di Claude Debussy e Ma mère l'oye di Maurice Ravel. Il secondo appuntamento sarà domenica 16 con il concerto n. 2, presentato per la prima volta a Mosca il 9 novembre 1901, forse la prima opera veramente matura di Rachmaninov, accompagnato agli Études-Tableaux, di Ottorino Respighi che trascrive per orchestra l'originale pianistico dell'op. 33 e dell'op. 39.

Il 20 gennaio invece le Enigma Variations di Edgard Elgar faranno da introduzione al terzo concerto per pianoforte e orchestra di Rachmaninov. Conclusione domenica 23 con un concerto tutto dedicato al compositore russo-americano con il quarto concerto e le Danze sinfoniche. (ANSA).