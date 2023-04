Concerto di Pasqua a Roma con Lisa Houben

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Appuntamento il 9 aprile alle 20.30, nella basilica di Sant'Andrea della Valle, con il Concerto di Pasqua, nell'ambito della XXVI edizione del Festival di Pasqua: in programma pagine di musica sacra tra le più popolari ed amate, interpretate dal soprano olandese di origini americane Lisa Houben, con la regia di Enrico Castiglione, fondatore della manifestazione.

Lisa Houben sarà accompagnata dall'Orchestra Sinfonica del Festival di Pasqua diretta da Stefano Sovrani: proporrà "Pietà Signore" di Alessandro Stradella, la struggente "Ave Maria" di Caccini, l'"Agnus Dei" di Georges Bizet, l'"Ave Maria" sull'intermezzo della Cavalleria Rusticana, il "Panis Angelicus" dalla Messa Solenne di César Franck, "Vergin, tutto amor" di Francesco Durante, "Salve Regina" di Giacomo Puccini e tante altre pagine di autori come Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli e Johann Sebastian Bach.

Castiglione ha voluto un'orchestra formata da musicisti ucraini e russi come esempio e modello di pace e fratellanza contro tutte le guerre, "per testimoniare attraverso la grande musica - ha spiegato - che si può donare armonia e bellezza e che si può essere tutti amici e fratelli contro ogni forma di odio e di razzismo, in un canto di pace dal forte valore simbolico, testimoniando il divino e il sacro". (ANSA).