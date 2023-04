Rapper Coolio ucciso da overdose di fentanyl, lo rivela autopsia

(ANSA) - NEW YORK, 07 APR - Il rapper Coolio è morto per un'overdose di fentanyl, un analgesico oppioide. Lo scrivono i media americani citando il medico legale della contea di Los Angeles. La causa del decesso è stata accertata con l'autopsia che ha rivelato anche che l'artista, 59 anni, trovato cadavere lo scorso settembre nella sua casa di Los Angeles, soffriva di cardiomiopatia, una patologia genetica che provoca un ispessimento delle pareti cardiache, e asma.

Il rapper americano, all'anagrafe Artis Leon Ivey Jr, era diventato famoso soprattutto per il suo successo 'Gangsta's Paradise' (1995), colonna sonora del film 'Pensieri pericolosi'.

L'anno successivo aveva vinto un Grammy per lo stesso brano.

(ANSA).