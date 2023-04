Queen Latifah conduce gala amfAR durante festival di Cannes

(ANSA) - ROMA, 06 APR - amfAR, la Fondazione per la Ricerca sull'AIDS, tornerà al Festival Internazionale del Cinema di Cannes giovedì 25 maggio 2023 per la 29° edizione dell'amfAR Gala Cannes. L'evento, che si terrà all'Hôtel du Cap-Eden-Roc, sarà condotto dall'artista, attrice, produttrice, discografica, autrice e imprenditrice Queen Latifah, vincitrice di un Grammy Award e di un Academy Award, e vedrà le esibizioni dal vivo di Halsey, Gladys Knight, Adam Lambert e Bebe Rexha. Carine Roitfeld, sostenitrice di lunga data dell'amfAR, curerà ancora una volta l'annuale sfilata di moda, che includerà i look dei migliori stilisti del mondo.

L'esclusivo evento black tie includerà un cocktail, la cena e un'asta di beneficenza dal vivo condotta dal famoso banditore Simon de Pury. Nell'anno in cui l'iconico marchio britannico di ultra-lusso Aston Martin celebra il suo 110° anniversario, l'asta vedrà la vendita del primo esemplare di un modello unico di Aston Martin, di tutti i look della sfilata e di una collezione di opere d'arte contemporanea e di oggetti ed esperienze di lusso unici. Il tema della sfilata di quest'anno sarà "Icons". Tra i chair di questa 29° edizione dell'amfAR Gala Cannes ci saranno Alexander Skarsgård, Angela Bassett, Carine Roitfeld, Coco Rocha, Ed Harris, Ethan Hawke, Eva Longoria, Heidi Klum, Milla Jovovich, Naomi Watts, Scarlett Johansson, Troye Sivan, i co-chair dell'amfAR T. Ryan Greenawalt e Kevin McClatchy, l'amfAR's Global Fundraising Chairman Milutin Gatsby, e l'amfAR Trustee Vin Roberti.

"Siamo entusiasti di tornare a Cannes quest'anno per quello che si preannuncia come un altro gala emozionante e memorabile per raccogliere fondi a favore dei programmi di ricerca sull'AIDS di amfAR", ha dichiarato Kevin Robert Frost, amministratore delegato dell'amfAR. "Siamo grati ai nostri generosi sponsor, ai chair dell'evento e a tutti i nostri amici del mondo dello spettacolo per aver riconosciuto l'importanza di sostenere il lavoro di amfAR". (ANSA).