Mara Sattei apre i concerti dei Coldplay a San Siro

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Big news, posso finalmente annunciarvi che aprirò il concerto dei Coldplay a San Siro il 25/26/28/29 giugno. PAZZESCO davvero. Ci vediamo liiiiiiii". Con un post sulle sue pagine social Mara Sattei svela che sarà lei ad aprire gli attesi live della band di Chris Martin, impegnati con il "Music of the spheres world tour" che farà tappa anche a Napoli.

La 27enne cantante romana è reduce dal festival di Sanremo dove si è presentata in gara con il brano scritto per lei da Damiano dei Maneskin Duemilaminuti e dai successi della scorsa estate con la hit "La dolce vita" insieme a Fedez e Tananai.

I Coldplay dal canto loro hanno taggato Mara Sattei nel post in cui hanno annunciato gli artisti che apriranno i loro concerti. (ANSA).