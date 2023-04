Imola capitale dei campanari, 400 attesi da Italia ed estero

(ANSA) - IMOLA, 06 APR - Circa 400 campanari sono attesi da tutt'Italia e dall'estero, in particolare dalla Gran Bretagna, il 22 e 23 aprile a Imola per il loro 61/o raduno nazionale, organizzato dall'Unione campanari bolognesi e dal Gruppo campanari Padre Stanislao Mattei. Si comincia nel pomeriggio di sabato con il suono delle campane della cattedrale di San Cassiano e si prosegue per tutta la giornata di domenica. Nelle piazze cittadine verranno ospitati concerti mobili di campane a sistema Veronese, Marchigiano, Bergamasco, a tastiera Ligure, e anche carillons: lì, come sui due campanili accessibili, saranno organizzate le squadre che si avvicenderanno per suonare a mano le campane e per dare spiegazioni e informazioni. Sarà possibile tra l'altro ascoltare la vera 'voce' delle campane del complesso dell'Osservanza, con melodie eseguite a scampanio.

Verranno esposte al pubblico, nel chiostro dell'arcivescovado, anche le campane imolesi conservate nel deposito diocesano oltre a quelle che sono già attualmente visibili, esposte al Museo diocesano. Fra queste, una campana del 1332 del fonditore Ugolino Toscoli. Ancora oggi a Bologna è viva la tradizione del suono manuale delle campane 'a doppio': per suonare 'alle bolognese' occorrono almeno quattro campane, di diversa dimensione ed intonazione.

"Il raduno - spiega Marco Trevisani, presidente dell'Unione campanari bolognese - è un'opportunità per riunire campanari da ogni zona d'Italia, per confrontarsi durante l'assemblea annuale della federazione, per sentirsi uniti durante la celebrazione religiosa della domenica mattina, per condividere una passione comune e tramandare la tradizione del suono manuale". Per il vescovo di Imola, monsignor Giovanni Mosciatti, "è un onore e un'occasione splendida poter vivere insieme un momento di festa e di incontro". Soddisfatti anche gli assessori comunali alla Cultura e al Centro storico, Giacomo Gambi e Pierangelo Raffini, per la novità dell'evento e "per aver contribuito a portare questa importante manifestazione nazionale a Imola". (ANSA).