Garrett, Noseda, Bollani. L' Estate in musica di Santa Cecilia

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Una estate ricca di note si preannuncia per Santa Cecilia, a cominciare dalla serie di appuntamenti dal 12 e il 20 luglio che vedranno in scena nella Cavea del Parco della Musica grandi nomi da David Garrett a Stefanno Bollani a Gianandrea Noseda con l' Orchestra e il Coro dell' Accademia Nazionale. La proposta musicale del calendario estivo si aggiunge alla stagione sinfonica incentrata su 84 concerti sinfonici, 18 da camera, concerti fuori abbonamento come il ritorno di Maurizio Pollini, inviti all'estero in sedi prestigiose come la Philharmonie di Berlino, il Konzerthaus di Vienna, la Philharmonie di Parigi e tre nuove uscite discografiche tra cui la Turandot di Puccini. Il 23 giugno, inoltre, l' orchestra in residenza per il terzo anno a Spoleto inaugurerà il Festival dei due Mondi con Jakub Hrusa sul podio e chiuderà la kermesse il 9 luglio con il concerto diretto da Antonio Pappano. L'estate di Santa Cecilia si apre il 12 luglio dall'Orchestra dei Conservatori e dal Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia affidati alla direzione di Alessandro Bonato, impegnati nella Messa da Requiem di Verdi, solisti Chiara Isotto (soprano), Caterina Piva (mezzosoprano), Azer Zada (tenore) e Huanghong Li (basso). Il ricavato verrà devoluto alla iniziativa "VivaVerdi" in difesa della Villa di Giuseppe Verdi a Sant'Agata di Villanova. Il secondo appuntamento il 13 luglio con l'Orchestra diretta da Gianandrea Noseda, in Burlesca di Respighi e nel Secondo concerto per pianoforte di Rachmaninoff con il pianista uzbeco Behzod Abduraimov. Il 19 luglio sarà in scena il violinista tedesco David Garrett in brani di Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn e Schumann, arrangiati per violino, chitarra (Franck van der Heijden) e basso (Rogier van Wegberg). L'ultimo concerto dell'estate dal titolo Piano Solo è in cartellone il 20 luglio e vedrà il ritorno di Stefano Bollani, questa volta non nelle vesti di interprete del repertorio "classico", ma di una serata dedicata il Jazz, senza scaletta dove tutto può accadere. (ANSA).