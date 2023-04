Earth Day Italia 2023, Tommaso Paradiso al Concerto per la Terra

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Il 22 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra, la più grande manifestazione ambientale del mondo, Earth Day Italia annuncia che tra gli ospiti presenti al Concerto per La Terra, alla Nuvola di Fuksas a Roma, ci sarà il cantautore Tommaso Paradiso. In tale contesto, avrà luogo la maratona televisiva #OnePeopleOnePlanet, in diretta su RaiPlay, con esibizioni di diversi artisti italiani e internazionali, talk show, interventi di migranti climatici e attivisti. (ANSA).