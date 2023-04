E' morto il pianista e critico musicale Piero Rattalino

(ANSA) - IMOLA, 06 APR - Il pianista, musicologo, critico musicale, divulgatore, docente e direttore artistico Piero Rattalino è morto a Imola nella notte tra il 5 e il 6 aprile. Il Maestro si trovava nella città emiliano-romagnola con la moglie, la pianista Ilya Kim, per un seminario, nel pomeriggio del 5 aprile per la Fondazione Accademia Incontri con il Maestro, istituzione dove ha insegnato fin dalla fondazione negli anni '90 dello scorso secolo.

Nato in Piemonte, a Fossano il 18 marzo del 1931, Piero Rattalino risiedeva da anni a Roma. Mente lucidissima in un fisico da anni sofferente, Rattalino ha continuato fino alla fine ad essere presente sui palcoscenici d'Italia per seminari e lezioni-concerto, assieme a Ilya Kim. La sua ricerca negli ultimi anni era rivolta, con molto vigore, allo studio del pubblico e alla sua personale teoria di come fare ad affascinarlo ed avvincerlo nei concerti dello spettacolo dal vivo. Gli esiti della ricerca erano consequenzialmente didattici e rivolti agli allievi e all'arte dell'interpretazione musicale.

Proprio in Emilia Romagna, Piero Rattalino era stato direttore artistico del Teatro Comunale di Bologna nella seconda metà degli anni '70 e delle primissime edizioni, sperimentali e poco fortunate, del Festival Verdi dal 1989.

"Caro Maestro Piero Rattalino, sei andato via proprio qui, ad Imola, nell'istituzione a te così cara, dove hai curato la crescita di molti pianisti, dove hai animato accesi dibattiti con i nostri Maestri, dove hai incantato il pubblico con le tue straordinarie doti oratorie grazie alla tua irrefrenabile passione per la musica e per l'interpretazione - hanno scritto Franco Scala, fondatore e Angela Maria Gidaro, sovrintendente della Fondazione Accademia Incontri con il Maestro -. Grazie di ciò che ci hai donato". Numerosissime sono le biografie che Piero Rattalino ha scritto di grandi pianisti e compositori, da Coopin e Shostakovich, da Rubinstein a Brendel, Benedetti Michelangeli, Cortot, Gould, oltre a guide sull'interpretazione pianistica. (ANSA).