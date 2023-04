Santa Cecilia, Fabio Biondi dirige il ''Gloria'' di Vivaldi

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Le Quattro Stagioni, certo. Ma Vivaldi fu anche l'autore di oltre 450 concerti di cui circa 250 dedicati al violino, di cui anch'egli fu un virtuoso, sviluppandone le qualità tecniche ed espressive e le nuove possibilità. Anche Bach lo ammirava al punto di studiarne e trascriverne alcune. E' tutto dedicato a Vivaldi il concerto della stagione sinfonica di Santa Cecilia il programma il 6 aprile alle 19.30 (repliche il 7 alle 20.30 e l' 8 alle 18) all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone affidato alla bacchetta e all'archetto di Fabio Biondi, che torna a dirigere l'Orchestra e il Coro dell' Accademia Nazionale dopo un'assenza di quattro anni. Il direttore palermitano si esibirà anche come violinista, e interpreterà due Concerti per violino del "Prete rosso". Nella prima parte della serata saranno eseguuiti anche il Concerto per archi RV 152 e la Sinfonia dell'opera Ercole sul Termodonte, composta a Roma nel 1723 e incisa dallo stesso Biondi, a capo dell'ensemble Europa Galante, per l'etichetta Erato. La seconda parte sarà dedicata al repertorio sacro di Vivaldi, con il Gloria RV 589 (1708), tra le pagine più conosciute del compositore, in cui il testo è organizzato in 12 sezioni che si alternano in una varietà di forme, di tempi, di ritmi, di tonalità e di organico. Le parti solisitiche saranno interpretate dal soprano francese Marie Lys, e dal contralto Lucia Cirillo. Il Coro è istruito da Piero Monti. (ANSA).