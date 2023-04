Le '72 Seasons' dei Metallica per liberarsi dall'infanzia

(ANSA) - MILANO, 05 APR - Esce il 14 aprile '72 Seasons', il nuovo album dei Metallica, che hanno organizzato un Listening Party nei cinema di tutto il mondo per il loro dodicesimo lavoro in studio. Il 13 aprile sarà infatti possibile ascoltare integralmente i 77 minuti dell'epopea metal di Hetfield e soci, che partiranno poi per un tour mondiale il 27 aprile da Amsterdam.

Con 12 tracce, tra cui nessuna ballad, è il primo album di inediti da 'Hardwired...To Self-Destruct' del 2016 ed è stato scritto durante la pandemia e l'interruzione dell'ultimo tour, a fine 2019, per i problemi di dipendenza dall'alcool del cantante e chitarrista che ha fondato la band nel 1981 con il batterista Lars Ulrich. "72 stagioni. I primi 18 anni della nostra vita - spiega Hetfield - che formano il nostro vero o falso io. Il concetto del 'chi siamo' che ci è stato detto dai nostri genitori". "Gran parte della nostra esperienza adulta è una rievocazione o una reazione a queste esperienze infantili.

Prigionieri dell'infanzia o liberi - conclude - da quei legami che ci portiamo dietro". (ANSA).