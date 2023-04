Ben Harper, a giugno esce il nuovo album Wide Open Light

(ANSA) - ROMA, 05 APR - E' 'Wide Opne Light' il nuovo album di Ben Harper, in uscita il 2 giugno con Chrysalis Records. Il disco è anticipato dal nuovo singolo "Yard Sale" feat. Jack Johnson disponibile ovunque dal 5 aprile.

Il tour estivo di Ben Harper farà tappa anche in Italia l'11 luglio a Milano, al Circolo Magnolia *with John Butler; il 12 luglio a Verona, al Castello Scaligero; il 13 luglio a Perugia, all'Arena Santa Giuliana; il 15 luglio a Tarvisio, Lago di Fusine Superiore; il 16 luglio a La Spezia, piazza Giacomo Matteotti. (ANSA).