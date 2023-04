Waiting for Bruce, eventi a Ferrara in attesa di Springsteen

(ANSA) - FERRARA, 04 APR - Dal 4 maggio partirà a Ferrara - in attesa dell'atteso concerto di Bruce Springsteen in programma il 18 - il calendario di "Waiting for Bruce", rassegna di eventi diffusi (con il coinvolgimento di oltre una decina di locali del territorio) che conta 13 appuntamenti musicali, nel segno dei grandi classici del Boss, tre presentazioni di libri e due mostre. E' inoltre disponibile da queste ore il portale internet brucespringsteenferrara.it, dedicato alle informazioni logistiche e di pubblica utilità sul concerto, in costante aggiornamento e lavorazione anche con notizie su viabilità, traffico, consigli utili. Dal sito si accede tra l'altro alla pagina di Trenitalia con le indicazioni sui treni speciali previsti per il concerto e frutto di un accordo con l'organizzatore Barley Arts.

"La macchina organizzativa - spiega il sindaco Alan Fabbri - viaggia a pieno regime grazie a un team di professionisti di altissimo livello ed esperienza in campo. Nella nostra idea e nei nostri progetti, come emerge da molte delle iniziative che stiamo promuovendo, il concerto è e sarà un evento della città e per la città, una straordinaria occasione di mostrare al mondo la bellezza di Ferrara, la sua capacità di accoglienza e anche la sua vocazione di città della musica e del cinema". (ANSA).