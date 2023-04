Gianni Morandi, annunciate date Go Gianni Go! estate 2023

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - A meno di 24 ore dall'ultimo show del Go Gianni Go! Morandi Nei Palasport, che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, Gianni Morandi annuncia i primi appuntamenti estivi: Go Gianni Go! Estate 2023, la tournée in partenza a luglio, lo vedrà impegnato tutta l'estate con numerosi appuntamenti a cielo aperto.

Ad inaugurare il tour estivo sarà l'appuntamento a Senigallia, a cui seguiranno le date di Codroipo - UD (8 luglio), Brescia (10 luglio), Parma (12 luglio), La Spezia (14 luglio), Ferrara (20 luglio), Piazzola - PD (22 luglio), Matera (25 luglio), Alghero (30 luglio), Castelnuovo di Garfagnana (2 agosto), Agrigento (8 agosto), Taormina (10 agosto), Malta (12 agosto), Isola Capo Rizzuto - KR (16 agosto), Giulianova - TE (18 agosto), Baia Domizia - CE (20 agosto), Mantova (2 settembre).

Anche per la leg estiva Morandi ha pensato a una speciale scaletta, che mescola i grandi classici del suo repertorio alle tracce incluse nel nuovo progetto discografico Evviva! (Epic Records/Sony Music Italy), tra cui i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L'Allegria, Apri Tutte Le Porte e Anna della porta accanto. (ANSA).