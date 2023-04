Musica PourParler, il Jazz secondo Danilo Rea

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Il pianista Danilo Rea, uno dei grandi nomi del jazz, è il protagonista il 31 marzo a Roma del nuovo appuntamento del ciclo Musica PourParler dell'Istituzione Universitaria dei Concerti. Il musicista vicentino, accompagnato da Giovanni Colasanti alla batteria e da Massimo Moriconi al contrabbasso, sarà alle 11 nell' Aula Magna dell' ateneo per raccontare agli studenti la sua visione del jazz e come si costruisce un'improvvisazione. Influenzato dai classici, rock e pop, Rea ha trovato subito nel jazz la sua vera passione con uno stile inconfondibile nella melodia e nell' improvvisazione.

Pianista prediletto dai maggiori artisti italiani, da Mina a Gino Paoli, da Claudio Baglioni a Pino Daniele, da Fiorella Mannoia a Riccardo Cocciante a Renato Zero, Danilo Rea si è affermato anche sulla scena jazz internazionale con numerose collaborazioni con Chet Baker, Lee Konitz, Gato Barbieri, Brad Mehldau. Musica PourParler è la formula con cui la IUC ha avviato negli anni un dialogo con gli studenti e con le scuole attraverso progetti affidati ad interpreti di alto livello e proposti con un linguaggio accessibile a tutti. (ANSA).