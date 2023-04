Stromae sta male, annullate altre tre date in Francia

(ANSA) - PARIGI, 29 MAR - Dopo aver già annullato 3 concerti previsti a Strasburgo e Amnéville, il 22, 23 e 24 marzo scorsi, il cantante Stromae non potrà rispettare neppure le date previste per altri 3 spettacoli allo Zénith di Nantes, sempre in Francia, dal stasera al 31 marzo. Il motivo, secondo quanto si legge in un comunicato, è "il suo stato di salute".

I concerti sono stati annullati e non rinviati, i possessori di biglietti potranno farsi rimborsare. (ANSA).