Mannarino annuncia il tour "Corde 2023"

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Mannarino annuncia le date del Tour "Corde 2023", un nuovo ciclo di appuntamenti estivi per seguire l'artista e percorrere un viaggio alla sua scoperta. Preceduto dalla prima edizione "Corde 2013" e dalla seconda nel 2015, il Tour "Corde 2023" partirà dalle due date già annunciate che si terranno a Roma, alla Cavea Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" venerdì 16 e sabato 17 giugno. Si aggiungono poi i nuovi appuntamenti a Gardone Riviera (BS), Cervere (CN), Cernobbio (CO), Atri (TE), Porto Recanati (MC), Massa d'Albe (AQ), Alghero (SS), Grottaglie (TA), Diamante (CS), Zafferana (CT) e Noto (SR) durante i mesi di giugno, luglio e agosto 2023 nei principali festival e rassegne culturali estive d'Italia.

Mannarino arriva da un 2022 ricco di concerti, dopo un tour che ha toccato tutta Italia fino al gran finale all'Arena di Verona. I concerti si sono svolti in primavera nei principali club e anche durante l'estate tra set speciali in situazioni naturalistiche, oltre che live con full band, occasioni che si sono dimostrate occasioni per continuare a lasciarci trasportare dall'irrazionalità e dal senso magico della vita.

Queste le date: 16 e 17 giugno Roma, 1 luglio Gardone Riviera (BS), 13 luglio Cervere (CN), 22 luglio Cernobbio (CO), 29 luglio Atri (TE), 2 agosto Porto Recanati (MC), 6 agosto Massa d'Albe (AQ), 11 agosto Alghero (SS), 14 agosto Grottaglie (TA), 18 agosto Diamante (CS), 25 agosto Zafferana (CT), 26 agosto Noto (SR). (ANSA).