Geolier, arriva Il Coraggio dei Bambini - Atto II

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Sono passati più di 3 mesi dalla pubblicazione del secondo album di Geolier. Ora il rapper napoletano, che ha racchiuso le storie e i sogni che animano i rioni della sua città in un progetto di ben 18 brani, è pronto a scrivere un altro pezzo di storia: il 7 aprile esce in digitale "Il Coraggio dei Bambini - Atto II" (Columbia Records/Sony Music Italy), dal 21 aprile disponibile anche in formato fisico.

Ne "Il Coraggio dei Bambini" (Columbia Records/Sony Music Italy) - certificato platino da FIMI/GfK Italia - Geolier ha raccontato la sua realtà, cercando di guardare le difficoltà della vita con l'innocenza, la temerarietà e l'inconsapevolezza degli occhi dei bambini. È inoltre online il video di "COME VUOI" singolo disponibile anche in radio che è il racconto di un amore desiderato e sincero sullo sfondo della città di Napoli. Nel frattempo, si aggiungono altri traguardi alla lunga lista di successi dell'artista: il brano "Chiagne" feat. Lazza è stato certificato doppio platino, "X Caso" feat. Sfera Ebbasta disco di platino e "Come Vuoi" disco d'oro (dati diffusi da FIMI/GfK Italia).

E cresce l'attesa del tour sold out che porterà "Il Coraggio dei Bambini" e "Il Coraggio dei Bambini - Atto II" sui palchi di Milano (12 aprile) e Napoli (19, 20 e 22 aprile), in attesa dei numerosi appuntamenti estivi che vedranno Geolier protagonista nei festival della penisola a giugno, luglio e agosto. (ANSA).