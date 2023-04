Daniel Barenboim sul podio del Maggio musicale

(ANSA) - FIRENZE, 29 MAR - Un concerto sinfonico straordinario segna l'ultimo appuntamento sinfonico al Teatro del Maggio di Firenze prima dell'inizio dell'85/a edizione del Festival del Maggio musicale fiorentino: sul podio l'1 aprile alle 20 Daniel Barenboim per una serata interamente volta a Ludwig van Beethoven, con in apertura la celebre Sinfonia n. 6 in fa maggiore Op. 68, Pastorale e in chiusura, la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67.

Barenboim, ricorda il Teatro, lega il suo nome a quello del Maggio musicale sin dall'8 febbraio del 1967, quando si esibì, al pianoforte, in un concerto con le musiche di Mozart, Beethoven e Bruckner insieme alla direzione di Zubin Mehta. Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera internazionale Barenboim si è esibito per diciotto volte al Teatro del Maggio; recentemente, il 6 luglio del 2021, ancora assieme a Zubin Mehta nell'ambito del ciclo Brahms. (ANSA).