(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Noel Gallagher's High Flying Birds tornano in Italia, dopo quattro anni, per un'unica data l'8 novembre al Mediolanum Forum di Milano.

La band sta preparando il quarto album in studio, "Council Skies", in uscita il 2 giugno. Dal titolo evocativo dell'album alla copertina, fino ai testi stessi, "Council Skies" vede Noel Gallagher portare una prospettiva più personale, recuperando il suo passato e rendendo omaggio alle sue radici di Manchester. Il suo disco da solista più vario e completo, il nuovo album di Noel è un disco caratterizzato da fiducia, assunzione di rischi, sicura libertà creativa e grande profondità emotiva. "Pretty Boy", uno dei primi singoli estratti dall'album, è stata remixata da Robert Smith dei The Cure, portando il brano in una nuova dimensione spaziale. Noel suonerà una selezione di brani del nuovo album, i preferiti della carriera solista e i classici degli Oasis.

Gli Noel Gallagher's High Flying Birds inizieranno il loro tour all'inizio di giugno con 26 date negli Stati Uniti insieme ai Garbage, prima di tornare nel Regno Unito con una lunga serie di concerti all'aperto, tra cui un grande spettacolo di ritorno a casa al Wythenshawe Park di Manchester. (ANSA).