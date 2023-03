Boro Boro, nuovo singolo "Delincuente" con Elettra Lamborghini

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Delincuente è il nuovo singolo di Boro Boro in collaborazione con Elettra Lamborghini. Il brano esce il 31 marzo sulle principali piattaforme per Virgin Records/Universal Music Italia.

Dopo aver collezionato 7 dischi di platino, 1 disco d'oro, oltre 440 milioni di stream e 120 milioni di views su YouTube grazie a hit come Lento e Nena che hanno dominato le classifiche per settimane, reduce dal successo di Suavemente (la riedizione italiana del brano dell'artista algerino Soolking) - brano che ha consacrato Boro Boro a livello internazionale con oltre 152 milioni di stream sulle piattaforme - e dal suo ultimo singolo Paura e Soldi, l'artista multiplatino torna con Delincuente.

La traccia vede la straordinaria collaborazione con la regina del reggaeton nazionale e cantante multiplatino di incredibile successo Elettra Lamborghini.

Due tra le personalità più provocatorie del panorama si incontrano per la prima volta su un brano-manifesto della scena latin-trap. Ancora una volta Boro Boro conferma la capacità di saper declinare un genere geograficamente distante con grande credibilità e originalità unendo sonorità internazionali a barre e testi che rispettano i canoni tradizionali del reggaeton d'oltreoceano.

Prodotto da Jvli, Delincuente anticipa le atmosfere estive con una traccia destinata a diventare una colonna portante dei club italiani. (ANSA).