Renato Zero su Fb, 'Bologna porto sicuro nella mia crescita'

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - "Bologna ritorna con grande passione a riaffermare i vincoli di affetto e compartecipazione al mio lungo peregrinaggio verso la mèta. Immutata. Fiera e determinata. Un porto sicuro nella mia crescita: musicale, creativa ed umana. Ringraziarvi per tutto l'amore è d'obbligo! Restate così; vivaci e passionali che Renato avrà per voi sempre nuovi abbracci e sorrisi… Grazie dal profondo del mio cuore, mia adorata Bologna!". Renato Zero ha commentato così, su Facebook, il doppio appuntamento con il pubblico che il 25 e 26 marzo ha gremito l'Unipol Arena a Casalecchio di Reno, alle porte del capoluogo. Il messaggio ha raccolto in breve tempo migliaia di like e centinaia di commenti.

Le due date hanno fatto parte del nuovo tour nei palasport 'Zero a zero-Una sfida in musica', cominciato a Firenze il 7 marzo e che si concluderà a Roma con quattro concerti fra il 28 aprile e il 3 maggio. (ANSA).