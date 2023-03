Musica: a Sofia concerti del Duo Chaminade

(ANSA) - SOFIA, 27 MAR - Venerdì scorso l'Ambasciatrice d'Italia a Sofia, Giuseppina Zarra, ha ospitato presso la Residenza il concerto di musica classica del Duo Chaminade composto da Caterina D'Amore, flauto, e Antonella De Vinco, pianoforte. Il giorno successivo, il Duo Chaminade si è poi nuovamente esibito, in occasione del Dantedì, presso la Galleria Civica di Sofia (via Gen. Gurko, 1) in un concerto organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia.

Il Duo Chaminade, che ispira il suo nome alla figura della pianista e compositrice francese Cècile Chaminade, nasce dall'incontro di due affermate musiciste campane con una grande esperienza in Italia e all'estero. Caterina D'Amore e Antonella De Vinco si sono infatti esibite per importanti istituzioni concertistiche, riscuotendo unanimi apprezzamenti di pubblico e critica.

Antonella De Vinco ha conseguito il diploma in pianoforte con il M° C. Lapegna e successivamente si è perfezionata con il M° F. Medori e la concertista L. De Fusco. Ha frequentato varie Masterclass tenute dai Maestri F. Scala, R. Risaliti e B.

Petrushansky. Nel 2006 si è laureata brillantemente in Discipline Musicali, Pianoforte, con Specializzazione Accademica di II Livello presso il Consevatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli. Ha al suo attivo una lunga carriera da concertista che l'ha portata in Argentina, Messico, Stati Uniti, Canada e Giappone.

Caterina D'Аmore si è laureata in Discipline Musicali con 110 e lode presso il Conservatorio Cimarosa di Avellino.

Successivamente ha frequentato il Corso Triennale di Perfezionamento presso la prestigiosa "Accademia Italiana del Flauto" a Roma, diplomandosi con il massimo dei voti sotto la direzione del M° R. Guiot e vincendo all'unanimità il primo premio nel concorso dell'Accademia.

I concerti del 24 e 25 marzo hanno visto l'esecuzione di opere di Gaetano Donizetti, Gioachino Rossini, Ennio Morricone, Nino Rota, Salvatore Pappalardo, Giulio Caccini, Nicola Piovani, Emanuele Krakamp e melodie di canzoni napoletane. (ANSA).