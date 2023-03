'Le Luci della Centrale Elettrica' si riaccendono a Ferrara

(ANSA) - BOLOGNA, 27 MAR - Si riaccendono il 13 giugno a 'Ferrara Sotto le Stelle' Le Luci della Centrale Elettrica, proprio sotto il cielo dove sono nate, per festeggiare i 15 anni dalla pubblicazione del primo album, 'Canzoni da spiaggia deturpata'. Vasco Brondi torna a 'illuminare' così la sua Ferrara a cinque anni dall'ultimo concerto con quel nome in un live nel Cortile del Castello Estense, una location che lo ha già applaudito varie volte, dal 2008, quando presentò il disco d'esordio, fino ai concerti del 2017 e del 2018.

Accompagnato da Giorgio Canali e Andrea Cabeki Faccioli alle chitarre, Daniela Savoldi al violoncello, Angelo Trabace alle tastiere e Niccolò Fornabaio alle percussioni, Vasco Brondi, oltre ai brani di 'Canzoni da spiaggia deturpata', proporrà anche altri pezzi del repertorio più recente. Era il 2008 quando un ragazzo poco più che ventenne, senza major discografiche né promozione, irrompe sulla scena musicale con dieci canzoni che conquistano l'attenzione e lo catapultano sulle copertine delle riviste musicali e sui palchi dei club più importanti, fino alla vittoria della Targa Tenco come migliore opera prima.

Il concerto si aggiunge al già annunciato live di Kevin Morby, in programma il 14 giugno sempre nel Cortile del Castello, seconda anteprima della 27/a edizione di 'Ferrara Sotto le Stelle' che entrerà nel vivo a settembre. (ANSA).