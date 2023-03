Laurea honoris causa a Ivano Fossati, "una sorpresa"

(ANSA) - GENOVA, 27 MAR - "Una laurea così deve essere per forza inaspettata e la sorpresa sta nel fatto che altre persone pensano che nel tuo lavoro di tanti anni ci sia qualcosa di buono. Improvvisamente scopri che agli altri è piaciuto in maniera tale da doverti premiare e allora la sorpresa si raddoppia". Così Ivano Fossati, cantautore, polistrumentista e produttore discografico commenta la laurea honoris causa in Letterature moderne e spettacolo che gli è stata conferita dall'università di Genova.

Una decisione, come ha spiegato l'ateneo, che "intende riconoscere la qualità di un artista che rappresenta una componente significativa della vita culturale di Genova degli ultimi 50 anni e per sottolineare la coerenza dell'attività di Ivano Fossati con alcune linee di ricerca e didattica del dipartimento, in cui ha svolto apprezzate attività di insegnamento". Fossati ha svolto la propria lectio magistralis dal titolo 'Ispirazione, pensiero e sintesi nella musica discografica".

Tantissime le persone che hanno affollato l'aula di San Salvatore dove si è svolta la cerimonia. (ANSA).