Noel Gallagher's High Flying Birds, fuori Dead to the world

ROMA, 24 MAR - Noel Gallagher's High Flying Birds pubblicano oggi il nuovo brano "Dead To The World", tratto dal quarto album in studio del gruppo, "Council Skies" in uscita il 2 giugno per Sour Mash Records. "Dead to The World è di certo il mio brano preferito del disco - ha raccontato Noel -. Ha la stessa vibrazione di un film noir. È qualcosa che non ho mai fatto prima, molto melancolico, mi piace. Sono del segno dei Gemelli e ho degli up e down, il trucco è trovarsi a metà via e trasformare il tutto in musica". La pubblicazione del nuovo brano arriva dopo la misteriosa clip orchestrale filmata dallo stesso Noel ai leggendari Abbey Road Studios di Londra e pubblicata sui social ad inizio anno. La canzone è uno dei numerosi brani del disco che contiene gli archi arrangiati dalla talentuosa Rosei Danvers, fedele collaboratrice del gruppo. Dead to the World va ad unirsi ai singoli già pubblicati, "Pretty Boy" e "Easy Now". Ad inizio mese è uscito anche un remix ad opera di Robert Smith dei The Cure di "Pretty Boy".

Dall'evocativo titolo dell'album, alla copertina, ai testi stessi, "Council Skies" vede Noel Gallagher rivendicare il suo passato e rendere omaggio a Manchester, la sua città di origine.

"Sto tornando alle mie origini. Sognare ad occhi aperti, alzare gli occhi al cielo e chiedermi cosa potrebbe essere la vita... questo vale per me oggi come nei primi anni '90. Quando stavo crescendo in condizioni di povertà e disoccupazione, la musica mi ha salvato… un po' come "Top of the Pops" in TV ha svoltato il giovedì sera, ti immergevi in un mondo fantastico. È quello che penso dovrebbe fare la musica. Voglio che la mia musica elevi ed aiuti in qualche modo". Il titolo "COUNCIL SKIES" deriva dal libro del venerato illustratore ed amico di Noel, l'artista Pete McKee. La copertina dell'album, invece, è stata scattata dal famoso fotografo di Manchester Kevin Cummins.

