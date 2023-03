Concerti del Quirinale, Ensemble La Mole Armonica e Dantone

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - L'ensemble barocco dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai 'La Mole Armonica' e un grande musicista come Ottavio Dantone sono i protagonisti dell'appuntamento dei Concerti del Quirinale in programma domenica 26 marzo alle 11.50, che Radio3 propone in diretta dalla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale a Roma. Dantone è uno tra gli interpreti più apprezzati di musica antica. Nato musicalmente come clavicembalista e poi salito sui podi più prestigiosi del mondo, in quest'occasione è impegnato come direttore al clavicembalo. Il programma accosta pagine di Johann Sebastian Bach, come il Concerto in la minore per flauto, violino, clavicembalo e orchestra (BWV 1044) e il Concerto brandeburghese n. 5 in re maggiore, con la celebre cadenza del clavicembalo che conclude il primo movimento, al Concerto Grosso in re minore op. 3 n. 4 di Francesco Geminiani, compositore e violinista allievo di Arcangelo Corelli. Promotrice di musica antica con strumenti d'epoca, "La Mole Armonica" è composta da Lorenzo Brufatto (violino solista), Pietro Bernardin, Paolo Lambardi, Carola Zosi, Giulia Marzani, Giacomo Bianchi e Alice Milan (violini), Davide Ortalli e Federico Maria Fabbris (viole), Fabio Storino e Amedeo Fenoglio (violoncelli), Francesco Platoni (contrabbasso), Fiorella Andriani (traversiere). (ANSA).