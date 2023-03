Anna torna con Energy, brano trap e videoclip

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - Anna torna con la banger "Energy", un brano dal sapore trap contemporaneo che sembra arrivare da oltreoceano. Il coloratissimo videoclip, diretto da Late Milk, è disponibile ora su YouTube.

All'interno del singolo, l'artista si cimenta con alcune barre in inglese con una produzione, a cura di SadTours e Kiid (Sto records), che non ha nulla da invidiare alle migliori produzioni internazionali. Il flow è deciso e pieno di personalità, Anna rappa e mira a rompere le barriere dell'hip-hop italiano, il testo è empaticamente a favore del self-empowerment.

"Energy" arriva dopo la collaborazione di Anna all'interno del singolo di Guè Pequeno con Sfera Ebbasta, "Cookies N' Cream", che ha raggiunto la prima posizione della classifica italiana dei singoli (Fimi), è rimasto in vetta alla classifica dei singoli di Spotify Italia per 3 settimane (di cui 2 consecutive) ed è già certificato Platino. Il collega Guè, inoltre, ha definito Anna "la rapper donna più forte in Italia in questo momento".

Anna ha chiuso un'annata all'insegna di numerosi successi e traguardi: la rapper è risultata tra le 10 artiste femminili più ascoltate del 2022 in Italia su Spotify e il suo primo ep, "Lista 47" è stato certificato Oro (Fimi/Gfk). Dal progetto sono stati estratti i singoli "Gasolina" (Platino), uno dei tormentoni della scorsa estate, e "3 di Cuori" in collaborazione con Lazza e certificato oro. (ANSA).