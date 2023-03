The Weeknd nel Guinness dei primati, artista più famoso al mondo

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - The Weeknd entra nel Guinness dei primati, è l'artista più famoso al mondo. Lo ha annunciato Guinness World Records. Il cantautore e attore di origini canadesi, il cui vero nome è Abel Makkonen Tesfaye, non è solo tra gli artisti più ascoltati su Spotify, con oltre 111 milioni di ascolti al 20 marzo, ma è anche diventato il primo ad aver raggiunto 100 milioni di ascolti mensili.

Il GWR sottolinea anche che attualmente The Weeknd ha circa 30 milioni di ascolti in più rispetto a Miley Cyrus, che con 82,4 milioni è al secondo posto. Shakira, con 81,6 milioni, è in terza posizione. Inoltre il remix con Ariana Grande del singolo 'Die For You' (2017) è diventato virale su TikTok e viene spesso usato come suono sull'app di video. (ANSA).