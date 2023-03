Ivano Fossati riceverà una laurea honoris causa in lettere

(ANSA) - GENOVA, 23 MAR - Ivano Fossati sarà insignito della laurea honoris causa in Letterature moderne e Spettacolo dall'università di Genova. La cerimonia si svolgerà lunedì prossimo, 27 marzo, alle 16:00 nell'Aula San Salvatore di Sarzano 9 (Genova).

Un riconoscimento ufficiale per omaggiare il musicista e la sua storia unica nel panorama musicale italiano, e per essersi speso in prima persona per lo sviluppo culturale della sua città, anche attraverso una collaborazione con l'ateneo genovese: negli anni Fossati ha infatti tenuto diversi corsi, una serie di lezioni per gli studenti di Scienze Umanistiche e dal 2019 il laboratorio di musica nel Dipartimento di Lettere.

Al conferimento prenderanno parte il rettore Federico Delfino e il direttore del Dipartimento di Italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo, Duccio Tongiorgi; a seguire ci sarà la laudatio di Raffaele Mellace, il preside della scuola di scienze umanistiche. Ivano Fossati terrà poi una lectio magistralis sul tema "Ispirazione, pensiero e sintesi nella musica discografica". (ANSA).